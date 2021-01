Sarà disponibile per i cittadini, fino ad esaurimento copie, il calendario istituzionale 2021 “In volo su Nettuno” presso il Pit di lungomare Matteotti da Domani Martedì 12 gennaio. Il Calendario potrà essere ritirato tutte le mattine, sabati e domeniche esclusi, dalle ore 9 alle 12. Il calendario sarà fornito, attraverso l’associazione commercianti “Il Tridente”, alle attività commerciali del territorio che potranno esporlo presso i propri esercizi. In dodici scatti, sono stati immortalati alcuni dei punti più caratteristici della nostra città visti dall’alto in un lavoro ideato e portato avanti dall’assessorato al Turismo del Comune di Nettuno nell’ambito del progetto di comunicazione e promozione turistica per la valorizzazione del nostro territorio.