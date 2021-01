Sezione arbitri Aprilia, Pietro Cazzorla riconfermato Presidente

E’ tempo di elezioni per tutte le 210 sezioni sul territorio nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri. Dopo vari rinvii a causa dell’emergenza sanitaria che ha allungato il quadriennio, anche nella Sezione di Aprilia si è svolta lunedi 11 gennaio 2020 in via telematica l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva, che ha registrato una grandissima partecipazione da parte degli associati apriliani.L’incontro ha avuto inizio alle ore 19 con l’intervento del Presidente uscente, il quale ha ringraziato i suoi collaboratori per il lavoro svolto nel quadriennio 2016 – 2020 e l’aiuto nel portare avanti la Sezione. Successivamente, si è passati alla lettura della relazione tecnico-associativa e contabile per l’annualità 2019-2020 . Come supervisore del Comitato Regionale era presente il segretario Gianluca Perna. Presente anche tra gli associati la punta di diamante della sezione l’arbitro internazionale Maurizio Mariani. Dopo vari interventi e la relazione dei revisori dei conti sezionali si è conclusa l’Assemblea Ordinaria, e sono iniziati i lavori dell’Assemblea Elettiva. Cazzorla era l’unico candidato alla carica di Presidente per il prossimo quadriennio, mentre per quella di Delegato Sezionale, che andrà a votare con il presidente il comitato nazionale, il candidato è stato Roberto Galasso, arbitro nazionale di calcio a 5; Gianmarco Amato e Leonardo Salustri, infine, sono stati i candidati per il Collegio dei Revisori sezionali. Al voto 120 associati chiamati a rispondere sulla piattaforma telematica per le varie votazioni: per il delegato Roberto Galasso 116 voti, i revisori Gianmarco Amato 98 voti e Leonardo Salustri 93 voti. Infine la riconferma di Cazzorla per il secondo mandato è arrivata con 118 voti e solo 2 schede bianche a conferma dell’ottimo lavoro svolto e l’unione di intenti; lo stesso ha tenuto a ringraziare tutti gli associati per la fiducia riposta in lui e con l’impegno di dare continuità al percorso svolto fino ad ora, con l’obiettivo di ottenere risultati sempre più importanti per tutti gli associati della Sezione.

“Non è stata la mia vittoria, ma è stata la vittoria di tutti noi nel raggiungere insieme serenità, armonia e tanto divertimento – ha detto il Presidente. – Non inizia un nuovo cammino, ma è solo il continuo di un grande lavoro intrapreso quattro anni fa”. Queste parole raccontano di una persona che ha sempre lavorato per il bene di tutta la Sezione, spinto da tanta passione e voglia di migliorare le cose, che è riuscito a diventare in poco tempo un punto di riferimento per tutti gli associati e ha deciso di mettere a disposizione tutta la sua esperienza insiema alla sua squadra.