Casello 45, lo scandalo dei lavori ancora fermi. Il Comitato di Sandalo lancia la petizione

Il Comitato di Quartiere Sandalo lancia la petizione per chiedere, con forza, la riapertura del casello 45. L’iniziativa su change.org è indirizzata ai Sindaci del Comune di Nettuno, Aprilia, Anzio, agli assessori ai Lavori Pubblici del Comune di Nettuno, Aprilia, alla Città Metropolitana di Roma e alla Regione Lazio.

“I lavori per la realizzazione del sottopasso Casello 45 sono iniziati dà più di tre anni – si legge nel testo della petizione – e non sono mai stati portati a conclusione, causando disagi a non finire ai residenti e ai commercianti della zona.

Il sottopasso chiude il passaggio ed obbliga i residenti a percorrere più Km di strade di cui molte in pessime condizioni al limite della Sicurezza Stradale.

Il sottopasso chiude tre quartieri di tre Comuni, Sandalo Comune di Nettuno, Consorzio Colle dei Pini Comune di Aprilia, Sacida Comune di Anzio.

CHIEDIAMO alle tre Amministrazioni Comunali Nettuno, Aprilia ed Anzio, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e RFI RISPOSTE CONCRETE senza risposte a “scarica barile”.

Ogni firma, condivisione, lettura, sarà un segnale che ognuno di noi darà perchè siamo STANCHI di essere trattati come Cittadini di Serie B!”

Di seguito il link per firmare la petizione:

https://www.change.org/p/sindaco-comune-di-nettuno-basta-sottopasso-chiuso-casello-45-comuni-di-nettuno-aprilia-ed-anzio?recruiter=46512486&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_message&recruited_by_id=ada0d7c0-8031-0130-6cbd-3c764e049b10&utm_content=fht-26850506-it-it%3A4