Nettuno Progetto Comune: Cimitero gara irregolare

Il Tar Lazio annulla la gara per i servizi cimiteriale del Comune di Nettuno, ciò significa reale danno per l’Ente che rischia di dover risarcire la società ricorrente. Accadeva la stessa cosa nel 2012 ed i nettunesi oggi stanno pagando € 83.000 di danni alla ricorrente con le loro tasse, per errori della politica e del dirigente.

Dunque, avevamo ragione noi quando per mesi e mesi abbiamo cercato di tutelare l’Ente e le tasche dei cittadini!

Non ci hanno ascoltato ed ora i consiglieri di maggioranza, che hanno votato in aula la regolarità dell’appalto e respinto la nostra mozione sull’operato anomalo e sulle dichiarazioni di Dell’Uomo, dovranno rispondere dinanzi la città e nelle opportune sedi di eventuali danni.

L’arroganza della Giunta e’ talmente elevata che non hanno ritenuto di costituirsi come Comune di Nettuno neanche in giudizio.

I Consiglieri Comunali

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini