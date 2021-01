“Nel 2019 ho capito cosa significava lo Sbarco per la Gente di Anzio. Caro Candido, grazie per aver invitato la Città di Bad Pyrmont, siamo stati insieme nei Cimiteri di Guerra, ho avuto modo di vedere come onorate i Caduti. La Germania nazista, con una guerra terribile, ha oppresso l’Italia.Ci sono stati milioni di vittime. La nostra Nazione ha una grande colpa, per me è in grande onore partecipare alle celebrazioni di Anzio. Grazie. Dobbiamo sempre avere rispetto per chi è sbarcato su una spiaggia, con impegno e coraggio. Dobbiamo ringraziarli. E’ nostro dovere tenere vivo il ricordo dei Caduti, non dobbiamo neanche dimenticare tutte le vittime civili che ci sono state ad Anzio. A queste persone vanno i nostri pensieri. Anche questo è il senso del nostro gemellaggio. Vi auguro ogni bene e benessere!”.

E’ una parte del toccante messaggio video del Borgomastro della Città tedesca di Bad Pyrmont, Klaus Blome, gemellata con la Città di Anzio da sessantadue anni, in occasione delle Celebrazioni per il 77° Anniversario dello Sbarco.

“Dietro al gemellaggio tra Anzio e Bad Pyrmont, tra i più antichi e solidi di tutta l’Europa, – replica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – c’è un patrimonio di valori e di intensi significati, di grande spessore, che ben si evince dalle parole dell’amico Klaus Blome, che ringrazio, sinceramente, per la concreta vicinanza alla nostra Comunità”.