77° dello Sbarco di Anzio: questa mattina, in osservanza del Dpcm del 14/01/2021 e delle relative misure anticovid, l’Assessore, Gianluca Mazzi, in rappresentanza del Sindaco, Candido De Angelis, ha deposto una composizione floreale al Cimiero Germanico di Pomezia, in ricordo di tutti i Caduti della Battaglia di Anzio.

“Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.