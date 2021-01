Aprilia, Comune apre uno spazio per fare gli esami universitari online all’interno del Municipio

Con una delibera approvata questa mattina, il Comune di Aprilia ha deciso di destinare uno spazio all’interno della sede municipale di piazza Roma a tutti gli studenti universitari che necessitano (e non dispongono) di una connessione e un terminale per poter svolgere gli esami “a distanza”.

La situazione emergenziale causata dall’epidemia da Covid19, infatti, ha comportato per molti ragazzi la necessità di seguire lezioni a distanza, utilizzando connessioni e dispositivi digitali. Tale situazione comporta difficoltà di esecuzione degli esami per studenti che non hanno la possibilità di avere una connessione internet ad alta velocità (aumentando il cosiddetto digital divide) o idonei spazi domestici che garantiscano la necessaria serenità per lo svolgimento dell’esame.

“Il Comune attualmente dispone di diverse stanze situate nella sede municipale di piazza Roma, che non sono utilizzate – commenta il Sindaco Antonio Terra – ci è sembrato quindi doveroso metterle a disposizione di una delle categorie più colpite dalle disposizioni restrittive varate per contrastare la diffusione del virus: gli studenti universitari. Chiaramente la speranza è che i prossimi mesi vedano una graduale ripresa delle lezioni e degli esami in presenza. Intanto, però, mettiamo a disposizione uno spazio per poter seguire gli esami in tutta serenità e con una connessione in grado di permettere il collegamento con i docenti”.

La delibera approvata questa mattina dà mandato al dirigente dell’area patrimonio di individuare spazi e dotazioni necessarie a garantire la massima fruibilità ai ragazzi. Un apposito disciplinare definirà anche le modalità di accesso agli spazi.