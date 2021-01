Successo del primo flash mob nazionale di pulizia spiagge

“Oggi sulle coste Laziali abbiamo aderito al primo FLASH MOB nazionale lanciato dall’associazione Serf “SON OF THE OCEAN” di Livorno. Abbiamo fatto una passeggiata educativa ed ecologica!

( Pulisci mentre cammini ) potrebbe essere il motto di questa esperienza al quale hanno risposto oltre 60 associazioni, sparse in tutta Italia .

Il Lazio ha risposto in modo esemplare a Civitavecchia al Circeo, con tanti giovani e bambini . La parte da leone Anzio e Nettuno con Save the Sea – Ardea, SideOut Radio – Roma, Sons of the ocean – Roma, Free Surf Arcade – Anzio, Surf Beat School – Anzio, Piercarlo Ricasoli kitesurf & wingfoil School – Anzio, A.S.D. Kappa1 Vivere in barca a vela – Ostia, Roma PlasticFree, PlasticFree Diving, ASD KitePoint, kitesurf & Windsurf – Anzio Nettuno, Associazione Anzio nel ❤️ sempre – Anzio Gos Lab – Anzio, OndeVagabonde – Anzio, ASD CVL’Atollo – Anzio,Scout CNGEI – Anzio Nettuno, Guardie zoofile e ecologiche – Anzio/Nettuno, Arco Muto Sub Anzio, Hawaiian surfing Anzio.

Le spiagge ripulite sono : Belvedere e Tirrenino per Nettuno e Lido dei Pini , Tor Caldara e Grotte di Nerone per Anzio in totale avremo raccolto circa 1000 kg di materiali più disparati , tra cui tante reti abusive, copertoni, tendalini da barca e vestiario di ogni genere… un grazie all’azienda della nettezza urbana M.S.A. srl per il sollecito supporto nel ritirare quanto da noi volontari raccolto”.

Lucia Costantino