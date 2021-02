10 febbraio Giorno del Ricordo, avviato ad Anzio iter per istituzione Parco Martiri delle Foibe

“Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.

Domani, mercoledì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, nel rispetto della normativa anticovid, il Sindaco, Candido De Angelis, deporrà un omaggio floreale, presso l’area verde, antistante il Cimitero Comunale di Anzio, che assumerà la definizione di Parco Martiri delle Foibe.

“L’Amministrazione Comunale, – è riportato sulla delibera proposta dal Sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione con il Consigliere Comunale, Flavio Vasoli – intende porre in essere un atto di commemorazione e ricordo indelebile delle vittime delle Foibe e cioè degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante la seconda guerra mondiale. L’area verde, antistante il Cimitero, sarà dedicata in memoria delle persone decedute e ritrovate all’interno delle formazioni carsiche, conosciute come Foibe”.