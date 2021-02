Differenziata, Nettuno al 60%. Da marzo nuovo calendario ritiri

A Nettuno sì cambia. Dal primo marzo entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta rivolto alle utenze domestiche. L’ecocalendario messo a punto da Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, in collaborazione con amministratori e tecnici comunali, ha l’obiettivo di migliorare le percentuali di raccolta differenziata riducendo la produzione dei rifiuti indifferenziati.

“Negli ultimi mesi – dichiara l’Assessore all’Ambiente Claudio Dell’Uomo – si è finalmente raggiunto il 60% di raccolta differenziata nel Comune di Nettuno e il dato continua a crescere. L’introduzione del nuovo calendario e di innovativi servizi a supporto dell’utenza punteranno a migliorare ulteriormente la qualità del servizio e saranno inoltre un imprescindibile strumento per la salvaguardia dell’ambiente e per la lotta all’abbandono dei rifiuti”.

Di seguito le principali novità:

• La raccolta dell’organico avverrà il lunedì, mercoledì e sabato;

• la raccolta degli imballaggi in plastica e metalli avverrà il martedì;

• la raccolta di carta e cartoncino avverrà il venerdì;

• la raccolta di pannolini e pannoloni avverrà il lunedì, giovedì e sabato;

• la raccolta del secco residuo (materiale non riciclabile) avverrà il giovedì;

• la raccolta del vetro avverrà ogni quindici giorni e inizierà dopo le ore 7.00. Il giorno di raccolta varierà in base alla zona e sarà riportato nel relativo calendario.

Il front – office di via Santa Maria Goretti km 18,300, sarà aperto il lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 17.

Il numero verde 800 27 26 70, da utilizzare per la prenotazione dei servizi gratuiti a domicilio, per segnalazioni etc.. , sarà attivo h24 e dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 risponderà un operatore.

Il Centro di Raccolta Rifiuti, situato in via Santa Maria Goretti km 18,300, sarà aperto 7 giorni su 7 e rispetterà i seguenti orari:

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18;

il martedì e giovedì dalle 8 alle 14;

il sabato e la domenica dalle 10 alle 16.

Sarà inoltre possibile trovare tutte le informazioni relative al servizio porta a porta e alle altre attività della Soc. Tekneko Sistemi Ecologici srl scaricando l’app gratuita (Tekneko) disponibile per iOS e Android.