Nettuno, l’Ic di via Olmata ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021

Al via la ventottesima edizione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021 organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Da dodici anni Scuola capofila sul territorio è l’Istituto comprensivo statale Nettuno III di via Olmata, 86 diretta dal Dirigente Scolastico, dr. Marco Di Maro.

Come sempre, si registrano già notevoli adesioni, per la partecipazione non occorrono prerequisiti specifici poiché le gare si fondano su competenze cognitive che necessitano di logica e intuizione insieme a volontà di successo, possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire dalla prima media e indipendentemente dal titolo di studio.

Quest’anno, la manifestazione, da remoto, si svolgerà in tre successive fasi:

i “quarti di finale” online il 27 marzo 2021,

le “semifinali” per la sede I.C.NETTUNO III il 24 aprile

la finale nazionale a Milano, presso l’Università Bocconi nel pomeriggio di sabato 5 giugno 2021 se l’andamento epidemiologico lo dovesse consentire.

Le gare si svolgeranno in contemporanea, in un centinaio di altre scuole italiane.

I concorrenti saranno suddivisi nelle consuete Categorie:

C1 per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado;

C2 per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II grado;

L1 per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado;

L2 per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario;

GP “grande pubblico” riservato agli adulti, dal terzo anno di università … ai classici 99 anni di età.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it

Sono previsti premi per i finalisti.

Lo storico progetto prevede premi offerti da sponsor consolidati nel sostegno entusiastico alla manifestazione.

La FINALE INTERNAZIONALE dei Campionati si terrà a Losanna a fine agosto 2021.

Sul Sito dell’I.C. Nettuno III, icnettunotre.edu.it è possibile acquisire i dettagli operativi per la partecipazione