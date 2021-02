Governo Draghi, Zuppello VAS: Transizione ecologica, si passi dalle parole ai fatti

“Siamo affascinati dal discorso di Mario Draghi al Senato che ricorda a tutti noi che la crisi della pandemia non è solo una questione di salute, ma anche sociale ed economica.- scrive in una nota Stefano Zuppello Presidente di Verdi Ambiente Società– Possiamo quindi sperare che questo governo mettendo al centro del suo programma la transizione ecologica dovrebbe superare l’abitudine di concepire l’economia come il motore

della società e l’ecologica come il freno che la mantiene in carreggiata, assumendo invece l’ecologia come struttura dell’economia. La cura indissolubile per le persone, per la natura

e per le istituzioni diventerebbe il compito e la logica del sistema economico, producendo posti di lavoro e promuovendo una democratizzazione dell’intero sistema delle relazioni

sociali e naturali.

Un governo impegnato nella ristrutturazione ecologica dell’economia e della politica dovrebbe stabilire un patto chiaro con le imprese per la riconversione, da Taranto alla Val

Susa e ovunque. Darebbe vita a un programma per restituire dignità al lavoro e per combattere disoccupazione e precarizzazione. Perseguirebbe la giustizia fiscale, applicando criteri progressivi e una tassa sui grandi patrimoni, agevolando nel contempo il

credito mediante banche pubbliche. Inaugurerebbe un progetto di risanamento dell’agricoltura, togliendola dalle grinfie delle multinazionali. Un governo così troverebbe il modo di varare un programma di riqualificazione urbanistica, abitativa e idrogeologica,

fermando il consumo di suolo e promuovendo la mobilità dolce.

Se questi saranno gli obiettivi del Governo Draghi. Conclude Zuppello- e se a queste parole seguiranno i fatti, Verdi Ambiente e Società sono pronti a collaborare”