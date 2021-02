Nettuno. Iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via dello Scopone

Dopo tanti anni di incuria finalmente una delle strade più disastrate di Nettuno, via dello Scopone, vede iniziare i lavori per il rifacimento del manto stradale.”Un’area situata nella periferia di Nettuno, troppo spesso trascurata- dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici di Nettuno, Fabrizio Tomei-. Questo dimostra dimostra ancora una volta che la Giunta è interessata a risolvere i problemi di tutti i cittadini senza fare distinzioni”. E ringrazia il gruppo consiliare di Forza Italia.

Intanto in un altro quartiere: Scacciapensieri, sono iniziati i lavori per riparare l’enorme buca pericolosa che si era aperta la scorsa settimana all’incrocio tra via Della Liberazione e via Dei Larici. In attesa di rifare l’asfalto la buca è stata chiusa.