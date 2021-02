Roma. Inaugurato alla Nuvola il centro vaccinazione anti Covid. Zingaretti: “Bisogna battersi per il vaccino bene comune”

Zingaretti: “Bisogna battersi per il vaccino bene comune”

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato a Roma il centro vaccinazione anti Covid 19 La Nuvola. Hanno partecipato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il direttore della ASL Roma 2 Flori Degrassi e l’amministratore delegato di Eur Spa Antonio Rosati.

Da oggi oltre 3.700 mq sono a disposizione della Asl Roma 2 per la somministrazione del vaccino contro il Covid 19 che riguarderà inizialmente il personale scolastico e universitario, docente e non del Lazio, under 55.

Impegnati più di 140 operatori sanitari tra medici, infermieri, assistenti sanitari e personale amministrativo, sono state allestite 50 linee vaccinali che opereranno dalle ore 8 alle ore 20, tutti i giorni, con una frequenza di circa 300 accessi ogni ora.

Il centro vaccinale sarà in grado di somministrare a regime fino a 3.500 dosi di vaccino giornaliere e funzionerà esclusivamente in base alle prenotazioni effettuate sul portale della Regione Lazio. La struttura, di proprietà di Eur Spa che ha realizzato la progettazione, l’impiantistica e i percorsi per la vaccinazione in collaborazione con la Asl Roma 2 e la Regione Lazio, è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici attraverso la linea B della metropolitana e con le automobili dal GRA, con ampio parcheggio a disposizione.

Zingaretti. “Bisogna battersi per il vaccino bene comune”. Riporta l’agenzia Ansa- ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale alla Nuvola dell’Eur.”In tempi di pandemia bisogna mettere nelle condizioni qualsiasi industria farmaceutica in grado di farlo a produrre il vaccino – ha aggiunto -. Nel Lazio lo faremo producendo il vaccino italiano e siamo pronti. La nostra industria farmaceutica è pronta a produrre su questo territorio vaccini per milioni di dosi e quindi bisogna intensificare questa sfida importante”.