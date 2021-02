Anzio, confermata domenica la navetta gratuita da La Piccola al centro

“Nella giornata di domenica 28 febbraio, nel rispetto delle normative anticovid, sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà le aree parcheggio di Piazzale Antium e La Piccola con il centro cittadino. La Polizia Locale, all’occorrenza, amplierà l’isola pedonale con la chiusura al traffico di Via Fanciulla d’Anzio e di Via Aldobrandini”. Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo.

DOMENICA​ 28/02/2021 fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 18.00, partenza ogni 20 minuti.

NAVETTA GRATUITA: PARCHEGGIO PIAZZALE ANTIUM (Anzio Due) – PARCHEGGIO LA PICCOLA​ (nei pressi della stazione ​ ferroviaria) – ANZIO CENTRO.

ITINERARIO:​ Parcheggio Centro Anteo Viale Antium – Via Nettunense​ Parcheggio ​ La Piccola – Viale Mencacci ​ – Stazione di Anzio​ – ​ Via Paolini –​ Piazza C. Battisti e ritorno.