Nettuno, dal 1 marzo cambia il calendario del porta a porta

Dal 1 marzo cambia il calendario della raccolta differenziata a Nettuno. Il vetro sarà ritirato in giorni prestabiliti che varieranno in base alle zone di raccolta, mentre non subiranno variazioni gli altri servizi come ad esempio quello del ritiro del verde che manterrà le stesse modalità.​

​

“Il nuovo calendario è stato consegnato già presso l’abitazione della maggior parte delle famiglie nettunesi – dichiara l’Assessore all’Ambiente Claudio Dell’Uomo -e in questi giorni sarà completata la consegna. Stiamo diventando un comune sempre virtuoso e attento al rispetto dell’ambiente grazie anche all’impegno e alla serietà dei cittadini. Abbiamo raggiunto il 60% di raccolta differenziata sul territorio comunale, un ottimo risultato ma ambiamo a migliorare ancora”.

​

Di seguito le principali novità:

• La raccolta dell’organico avverrà il lunedì, mercoledì e sabato;

• la raccolta degli imballaggi in plastica e metalli avverrà il martedì;

• la raccolta di carta e cartoncino avverrà il venerdì;

• la raccolta di pannolini e pannoloni avverrà il lunedì, giovedì e sabato (SERVIZIO SU RICHIESTA);

• la raccolta del secco residuo (materiale non riciclabile) avverrà il giovedì;

• la raccolta del vetro avverrà ogni quindici giorni e inizierà dopo le ore 7.00. Il giorno di raccolta varierà in base alla zona e sarà riportato nel relativo calendario.​

​

Il front – office di via Santa Maria Goretti km 18,300, sarà aperto il lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 17.

​

Il numero verde ​ 800 27 26 70, da utilizzare per la prenotazione dei servizi gratuiti a domicilio, per segnalazioni etc.. , ​ sarà attivo ​ h24 e dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 risponderà un operatore.

​

Il Centro di Raccolta Rifiuti, situato in via Santa Maria Goretti km 18,300, ​ sarà aperto 7 giorni su 7 e rispetterà i seguenti orari:

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18;

il martedì e giovedì dalle 8 alle 14;

il sabato e la domenica dalle 10 alle 16.​

​

Sarà inoltre possibile trovare tutte le informazioni relative al servizio porta a porta e alle altre attività della Soc. Tekneko Sistemi Ecologici srl scaricando l’app gratuita (Tekneko) disponibile per iOS e Android.