Il Comune di Aprilia ha deciso di destinare la somma raccolta nel 2020 a campagna Progetto in Rosa per caschi refrigeranti per UOC oncologia di Aprilia

Con una delibera approvata ieri dalla Giunta, l’Amministrazione comunale di Aprilia ha deciso di devolvere la somma raccolta con il 5×1000 Irpef nell’annualità 2020 alla campagna di raccolta fondi Progetto in Rosa, per dotare la Casa della Salute di caschi refrigeranti per la UOC di oncologia di Aprilia.

La raccolta fondi, avviata lo scorso anno dopo l’approvazione della mozione del Consiglio Comunale, proposta dalla consigliera Alessandra Lombardi, ha fin qui raccolto circa 7.800 euro. Con i fondi del 5×1000 dello scorso anno, destinati al Comune di Aprilia (pari a 8.408,88 euro), la campagna supera i 16mila euro.

“Ci è sembrato opportuno utilizzare quest’anno i fondi raccolti con il meccanismo del 5×1000 Irpef per aiutare le donne affette da patologie oncologiche ad affrontare un momento molto delicato del decorso della malattia. – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – Ricordo che l’obiettivo minimo di questa campagna è l’acquisto di un casco refrigerante, il cui costo si aggira intorno ai 25mila euro. Anche per questo rinnovo l’invito a proseguire nelle donazioni, certa di poter contare sulla solidarietà che gli apriliani non mancano mai di assicurare a chi è in situazioni di fragilità e difficoltà”.

L’UOC di oncologia di Aprilia segue circa 500 donne affette da cancro al seno. La caduta dei capelli è un effetto collaterale dei trattamenti antitumorali chemioterapici, che ha solitamente un forte impatto sul benessere della donna.

Il Comune di Aprilia ricorda ai cittadini che chiunque volesse donare può farlo effettuando un bonifico al conto corrente dedicato, intestato ad “ANDOS Comitato di Aprilia odv”, causale “Caschi oncologici x Aprilia” al seguente IBAN: IT37 A083 2773 9200 0000 0004 881.