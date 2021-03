In Viaggio con Dante, La Teca festeggia 50 anni di teatro e omaggia il creatore della lingua italiana

Sono già iniziati da pochi mesi i festeggiamenti in memoria dei 700 anni dalla morte di Durante detto Dante. Lo scorso 25 marzo poi è nato DANTEDI’, il suo giorno, che ogni anno ci ricorderà la grandezza della sua COMMEDIA e la nascita della nostra lingua. Tutto il mondo comunque quest’anno ricorderà la sua figura e addirittura la RAI (RAI 5) ha iniziato a trasmettere la lettura di tutta la DIVINA COMMEDIA,a cura d Lucilla Giagnoni . L’Associazione Culturale La Teca dai primi giorni del 2021 ha iniziato a parlare di Dante attraverso Facebook e lo farà fino al 31 dicembre. Sarà una lunga cavalcata che attraverserà l’Inferno, il purgatorio e il paradiso, toccherà la Vita Nova, il Convivio e altre opere di Dante.

L’operazione sarà guidata da Salvatore Santucci, attore e regista, nonché Presidente de La Teca, che festeggerà i 20 anni dell’Associazione e che, al termine del VIAGGIO CON DANTE, inizierà a festeggiare un altro traguardo importante….i suoi 50 anni di Teatro. Sarà un viaggio molto particolare, fatto di momenti indimenticabili, a cui parteciperanno anche suoi colleghi e giovani che hanno avuto il piacere di lavorare con lui. E mentre tutto questo prenderà forma, Santucci omaggerà il creatore della lingua italiana con una serie di corsi di fonetica e dizione rivolti a tutti coloro che vogliono scoprire una lingua pressoché sconosciuta…la nostra.

Tutti gli interessati al progetto IN VIAGGIO CON DANTE e ai corsi possono scrivere a salvatore.santucci@alice.it

Ma per non essere meno delle grandi città (nel Duomo di Milano inizieranno dopo Pasqua a leggere tutta la Commedia), La Teca propone una lettura anch’essa totale delle tre Cantiche, all’interno della Chiesa di Santa Teresa. Un’operazione unica e di grande respiro quella di VIAGGIO CON DANTE, operazione che richiederà un impegno pesante, anche economicamente e che quindi cerca sponsor e mecenati.