Edoardo Leo sceglie Nettuno come “mare d’inverno”

L’Attore, Sceneggiatore e Regista Edoardo Leo posta su Facebook la sua foto con la scritta “Il mare d’inverno. Seconda freddissima settimana di riprese.” e gli hashtag #nonsonoquellochesono e #nettuno. Dal 1 Marzo sono iniziate le riprese del suo sesto lungometraggio dal titolo appunto “Non sono quello che sono”

e le riprese si svolgono tra Roma e il litorale laziale, Anzio e Nettuno. La storia è ambientata nei primi anni 2000 ed ha risvolti drammatici, tra inganni, tradimenti e gelosia. Accanto ad Edoardo Leo, l’Attrice Antonia Truppo (la ricordiamo in “Lo chiamavano Jeeg Robot”) e Javad Moraqib (al suo esordio sul grande schermo ma sul web appare anche come cantante). Edoardo Leo, dopo le prime esperienze teatrali, esordisce al Cinema nel 2009 con “Diciotto anni dopo” e il film gli fa meritare subito la nomination ai David di Donatello e il Nastro d’argento per il miglior Regista esordiente. Seguono poi “Buongiorno papà”, in cui Edoardo Leo recita accanto a Raoul Bova e Marco Giallini, “Noi e la Giulia”, altro cast all star con Luca Argentero, Stefano Fresi, Claudio Amendola, Anna Foglietta; “Che vuoi che sia”, sua quarta regia, sempre con Anna Foglietta e Rocco Papaleo e infine il film, ancora inedito, “Lasciarsi un giorno a Roma”, a fianco di Marta Nieto, Claudia Gerini e l’onnipresente Stefano Fresi. Le riprese di “Non sono quello che sono” dureranno sei settimane e nelle nostre Città la troupe dovrebbe fermarsi

fino al 10 Aprile.

Eros Razzano