Sostegno contro la violenza di genere. Siglato il protocollo d’intesa, tra le associazioni: Medea ODV e A.I.D.E Nettuno APS

E’ stato sottoscritto.Giovedì 18 Marzo 2021 il protocollo d’intesa per l’intervento e la costruzione di rete tra le associazioni Medea ODV e A.I.D.E. Nettuno APS.

L’obiettivo delle parti è quello di svolgere attività di supporto alle donne, sia da un punto di vista legale che psicologico, offrendo assistenza e mettendo in campo le specifiche competenze. Il protocollo d’intesa nasce infatti come ponte per collegare le due realtà e darà il via a una rete importante per far emergere il sommerso. A questo si aggiunge un essenziale scambio di informazioni, che farà del gioco di squadra uno strumento necessario per conoscere approfonditamente i casi che si presentano.

Come più volte sottolineato dal presidente Medea Odv dr. Francesco Longobardi, creare una rete sul territorio nazionale è un efficace modo per sconfiggere la violenza di genere e aiutare un maggior numero di donne e di minori.

«Siamo molto onorati di realizzare un progetto a favore delle donne con l’associazione A.I.D.E. Nettuno dice il Presidente Longobardi, da diversi anni combattiamo la violenza e aiutiamo le donne nel loro percorso di “rinascita”, ma sappiamo che per essere efficaci è necessario creare una rete funzionale e forte, che coinvolga diversi settori e ambienti sociali. “Più forti insieme”, questo è il nostro motto».

Le attività che si prevede di realizzare nell’ambito del protocollo

si fondano sulla valorizzazione o attivazione di reti di solidarietà tra associazioni e Enti.

“È fondamentale l’importanza di fare rete per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Dichiara- Anna Silvia Angelini-presidente AIDE Nettuno.

Fare rete contro la violenza su donne e minori, è il modo migliore per contrastare una problematica sociale che coinvolge direttamente non solo le donne, ma l’intera comunità. Sono state tante le associazioni, che da anni si occupano di prevenzione, sostegno, assistenza materiale e psicologica a donne e bambini, ho accolto con entusiasmo l’invito del Presidente di Medea, Francesco Longobardi, associazione che da anni si occupa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Per noi è un onore aver aderito alla realizzazione di futuri progetti insieme”