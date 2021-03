Si è costituita ufficialmente l’associazione di genitori di bambini/e gender creative, giovani persone trans e loro alleati/e.

L’Associazione si pone come obiettivo quello di far luce sulla complessità del “genere” come parte di qualsiasi esperienza umana e​ lavora affinché venga fatta​ formazione​ e​ informazione.

“Il nostro approccio è basato sugli ultimi studi internazionali che sostengono l’importanza di riconoscere l’unicità di ogni singola esperienza e di accompagnare le persone trans, anche le più piccole, in modo affermativo ​ e positivo.

Genderlens combatte, pertanto qualsiasi approccio patologico e patologizzante offrendo supporto a famiglie, adolescenti, professionisti ed educatori”.

L’Associazione ha sede a Modena, ma è attiva su tutto il territorio italiano.

Sito internet:

​ www.genderlens.org

Social:

​ https://www.facebook.com/progettogenderlens/

​ https://twitter.com/gender_lens?lang=it

https://www.instagram.com/progettogenderlens/

https://www.youtube.com/channel/UCoF10taAfr6BJYe2deBX7Hw

Contatti:​

info@genderlens.org

supportogenitori@genderlens.org

ufficiostampa@genderlens.org

+34 629132701