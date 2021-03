Anzio. Cocaina in macchina e marijuana a casa, arrestato dai Carabinieri

Attorno alle 12:30 di ieri i Carabinieri della Compagnia di Anzio agli ordini del Capitano Giulio Pisani, al termine di un breve inseguimento tra via Colle Cocchino e via Valle Palomba, hanno tratto in arresto un 56enne italiano di Anzio.

L’uomo, notato mentre conduceva l’Audi A4 nera di proprietà della coniuge, alla vista dei militari che gli intimavano l’alt, cercava di dileguarsi, accelerando e provocando un inseguimento che si concludeva poco dopo grazie all’ausilio di altre pattuglie della Compagnia Carabinieri di Anzio che, immediatamente sopraggiunte, riuscivano a bloccare la corsa del fuggitivo.

Immediatamente perquisito, il malvivente veniva trovato in possesso, occultate sotto il maglione, di due buste sigillate sottovuoto contenenti ben 60 grammi di cocaina con un elevato indice di purezza che, una volta tagliata e immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato circa 7.000€.

Una volta bloccato, le operazioni di ricerca si sono estese all’abitazione dell’arrestato, residente nei paraggi.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 50 grammi di marijuana ancora da suddividere in dosi ma anche sostanza per il taglio della cocaina, bustine e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e, in ultimo, la somma contante di 325 euro, che, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata posta sotto sequestro assieme a tutto il predetto materiale illecito.

L’arrestato domattina subirà il processo per direttissima di fronte all’Autorità giudiziaria veliterna.