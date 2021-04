Raddoppio linea ferroviaria Campoleone-Aprilia, Comune chiede a RFI raddoppio del sottopasso per Vallelata

Il Comune di Aprilia, prendendo parte alla Conferenza dei Servizi convocata il 30 marzo per i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Campoleone-Nettuno, ha formalmente espresso un parere favorevole alla progettazione di RFI, condizionato all’inserimento dei lavori di raddoppio del sottopasso Corneli per collegare i quartieri di Vallelata e Poggiovalli con la via Nettunense e il centro urbano cittadino.

“Si tratta di un’opera strategica per lo sviluppo urbanistico della nostra Città – commentano l’Assessore all’Urbanistica Omar Ruberti e l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – il potenziamento del sottopasso Corneli, unito ad interventi sulla viabilità dell’area, servirà a potenziare i collegamenti tra il quartiere di Vallelata con la via Nettunense. Potremo così ricongiungere un’area che già oggi rappresenta una prosecuzione naturale del centro urbano di Aprilia, ma che presenta numerose criticità di collegamento con la Città, come più volte evidenziato dal Comitato di Quartiere”.

Il sottopasso Corneli ricade oggi all’interno di una proprietà privata: in caso di approvazione del progetto da parte di RFI, dovrà essere quindi sottoposto ad esproprio. Il Comune si occuperà, in quel caso, anche dei lavori sulla viabilità cittadina per favorire un adeguamento al traffico veicolare previsto.

Nel corso della Conferenza dei Servizi, sono stati analizzati anche i piani acustici adottati tanto dal Comune di Aprilia che da quello di Lanuvio. RFI ha poi recepito alcune prescrizioni relative ad altri sottopassi presenti nel tratto di linea ferroviaria oggetto di potenziamento, che saranno anch’essi interessati da interventi minori. Nei prossimi giorni, il verbale dell’incontro sarà quindi condiviso e firmato da tutti gli Enti presenti.