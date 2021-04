La Città di Anzio e la Coldiretti Lazio per una Pasqua solidale. Insieme ai pacchi spesa del Comune, per le famiglie in difficoltà, anche i prodotti Coldiretti. L’Assessore Velia Fontana: “Ieri le prime trenta famiglie hanno ricevuto i buoni spesa, fino a 600 euro, dell’ultima misura sociale che abbiamo messo in campo. Grazie alla Coldiretti per il loro atto di solidarietà”

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, in supporto delle famiglie in difficoltà. La nuova sinergia con la Coldiretti Lazio, consolidata nell’incontro ufficiale presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, porterà in tavola la solidarietà a Pasqua e Pasquetta. Oltre ai numerosi pacchi consegnati dal Comune, anche ad Anzio saranno distribuiti i prodotti di ottima qualità della Coldiretti, naturalmente Made in Lazio, che consentiranno a diverse famiglie di trascorrere delle festività più serene.

Si tratta di un’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano, presentata anche al Premier Mario Draghi dal Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, dal Segretario Generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo e dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

Nei pacchi Coldiretti pasta, riso, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e diversi formaggi come caciotte e pecorino.

“Proprio ieri – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – le prime trenta famiglie, in tempi record, hanno ricevuto i buoni spesa, caricati sulle tessere sanitarie, con un contribuito fino a 600 euro, relativi all’ultima misura sociale che abbiamo in campo. A questo si aggiungono i numerosi pacchi alimentari che hanno raggiunto tante famiglie e l’atto di grande generosità della Coldiretti, che ringraziamo per l’impegno nella nostra Città. La prossima settimana, come Comune, lavoreremo sodo per evadere quante più domande possibili e per dare risposte concrete alle aspettative delle persone che stanno partecipando all’avviso dell’Ente, pubblicato in questi giorni “.