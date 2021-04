Il 9 aprile settimo appuntamento con Covid-Revolution. Si discute di parkinson

La Duemme Multimedia, società che opera nel campo della comunicazione, eventi culturali e monitoraggio legislativo da più di un quarto di secolo, continua la sua iniziativa convegnistica “ a distanza” con il settimo appuntamento di “COVID REVOLUTION-Incontro con i protagonisti del mondo post emergenza”, previsto per venerdì 9 APRILE, alle ore 18.00. Nella rassegna di incontri dedicati ai cambiamenti epocali che la pandemia globale ha apportato nei vari campi della società, non poteva non mancare una riflessione su quelle malattie , che causa la forte concentrazione mediatica e anche scientifico-tecnica sul Covid, sembrano essere state dimenticate ma che al contrario, continuano ad essere esistenti e nel caso del Parkinson, necessitano prima ancora di una forte attenzione dalle istituzioni di quella della gente comune.

In imminenza della Giornata Mondiale del Parkinson dell’11 aprile, la Duemme si confronterà con 3 “parkinsoniani” che vivono con la sindrome neurodegenerativa e che attraverso le loro esperienze professionali e non , cercano di contenerla e ricostruirla per farla rendere più comprensibile a chi invece osserva il tutto dal di fuori: Salvatore Santucci, Maria Grazia Conti e Fabio Natalini.

Presente anche lo psicologo Pietro Milazzo, che darà un suo punto di vista particolare sulla

esperienza Parkinson ai tempi del Coronavirus.

A moderare anche questa volta nella modalità “on line” sempre il responsabile per la

comunicazione della Duemme, Angelo Pugliese.

Il meeting sarà visibile tramite una diretta video sul profilo facebook.com/duemmemultimedia .

Coloro che vorranno porre domande potranno commentare la diretta tramite l’interfaccia di

Facebook in diretta.