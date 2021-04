Nettuno, al via il rifacimento del manto stradale in via Ennio Visca

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale di via Ennio Visca.

“Un intervento necessario dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – che punta a mettere in sicurezza una delle arterie principali, fondamentale sia per quello che riguarda la viabilità urbana che extraurbana. Continuiamo a lavorare senza sosta curando gli interessi dell’intera comunità nettunese”.

“Questi iniziati oggi sono lavori che la città attendeva con ansia – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei – questo intervento è solo il primo di un piano più ampio che interesserà altre vie del centro e della periferia di Nettuno. Voglio ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto e anche il Consigliere Genesio D’Angeli che si è interessato e impegnato in prima persona in questo progetto che punta a garantire la sicurezza stradale dei cittadini e a donare anche un nuovo look a via Ennio Visca, una delle strade principali della nostra città”.