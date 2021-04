Coronavirus, erogati a Nettuno oltre 128mila euro in buoni spesa per i cittadini in difficoltà

Sono 415 i buoni spesa erogati finora dal Comune di Nettuno ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, per un totale di € 128.560,00 a cui si aggiungono € 10.400,00 che sono stati distribuiti a chi ha chiesto aiuto per l’acquisto di farmaci. “E’ stata messa in piedi una straordinaria macchina di sostegno – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nettuno Maddalena Noce – gli uffici hanno lavorato incessantemente per esaminare tutte le richieste pervenute, verificare i requisiti e procedere con l’accreditamento dei buoni spesa sulle tessere sanitarie dei cittadini in difficoltà. La maggior parte dei buoni spesa è stato assegnato prima di Pasqua permettendo ai cittadini in difficoltà di passare delle festività un pochino più serene. A tutto questo si aggiunge il progetto della spesa solidale e della consegna dei pacchi alimentari che ha permesso, grazie all’aiuto prezioso di Unitalsi e Protezione Civile, di dare un sostegno ad una platea ancora più ampia di cittadini”.