Anzio. La Consigliera Giannino PD, chiede accesso agli atti per affidamento in house gestione rifiuti

“Oggi, in qualità, di capogruppo PD ho presentato, alla Segretaria Generale del Comune di Anzio, un accesso agli atti riguardante l affidamento in house del ritiro dei rifiuti urbani. Poiché tale volontà politica non è stata inserita nel Dup, poiché non è stata sottoposta alla volontà di indirizzo politico del Consiglio Comunale, poiché è stata fatta una delibera di giunta priva di valore e’ stata chiesta la seguente documentazione che giustificasse la scelta Dell aderire alla Societa’ del Comune di Ciampino Ambiente S. P. A.

1) Fornire analitiche spiegazioni del mancato accordo precedentemente percorso dall’Amministrazione di partecipare a Volsca Ambiente S. P. A. Di Velletri, a tale riguardo si prega di fornire eventuali corrispondenze scritte atti a dimostrare tali incontri;

2) Eventuali manifestazioni di interesse verso altre Partecipate;

3)Precise e dettagliate informazioni di ordine :” Universale, Sociale, di Efficienza, di Economicita’ di Qualità del Servizio e di Ottimale impiego delle Risorse Pubbliche, così come previsto dall’art 192 del Codice dei contratti tali da giustificare la scelta Dell Amministrazione verso tale Societa’.

Si resta in attesa di risposta scritta”.

Lina Giannino PD