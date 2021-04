Adotta Un Rifugio 2021, la raccolta fondi di AnimaLiberAction. Gli animali ed i rifugi che li ospitano sono in grave difficoltà ed hanno bisogno dell’aiuto

Gli animali ed i rifugi che li ospitano sono in grave difficoltà ed hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi.

In questo periodo difficile, il nostro impegno per gli animali è sempre costante.

INVIA UNA DONAZIONE

https://buonacausa.org/cause/adotta-un-rifugio-2021

—- ADOTTA UN RIFUGIO 2021 —-

Questa raccolta fondi nasce con lo scopo di aiutare tutti i rifugi in difficoltà a causa dell’emergenza #coronavirus.

Per chi non li conoscesse, i rifugi (o santuari) sono strutture che ospitano animali salvati da mattatoi, allevamenti e tante altre situazioni di sfruttamento.

Gli animali arrivano in condizioni igienico sanitarie pessime quindi ci vogliono tante spese per le cure veterinarie.

Spese che si vanno ad aggiungere a quelle giornaliere, già troppo numerose, per i mangimi e per aggiustare o costruire le strutture all’interno del santuario (stalle, cucce, recinti ecc..)

Solitamente i gestori dei rifugi programmano iniziative di beneficenza all’interno della struttura o vengono organizzate cene, pranzi, eventi benefit per aiutarli economicamente.

Ma in questo periodo di restrizioni, tutto ciò non è possibile ed è per questo che nasce questa idea:

AIUTARE I RIFUGI CON DONAZIONI ONLINE

COME FACCIO AD ADOTTARE UN RIFUGIO?

Adottare a distanza un rifugio è davvero semplice!

Sulla bacheca dell’evento facebook, pubblicheremo le foto e le storie degli animali salvati dai vari rifugi e potrete decidere voi quale santuario aiutare.

Una volta scelto l’animale (e quindi il rifugio) basterà donare il proprio contributo tramite la piattaforma BuonaCausa.org (per bonifico o paypal):

10€ – Adotti il rifugio per un weekend

25€ – Adotti il rifugio per una settimana

50€ – Adotti il rifugio per 15 giorni

100€ – Adotti il rifugio per un mese

Ma puoi anche inviare una donazione a piacere.

In questo modo aiuterete il rifugio a sostenere le tante spese necessarie per il benessere degli animali.

** IMPORTANTE: COSA INDICARE NELLA CAUSALE? **

Al fine di rendere chiari i meccanismi della raccolta fondi, AnimaLiberAction vi invita a leggere attentamente le diverse opzioni e di indicarle all’interno della causale al momento della donazione.

Ogni settimana vi mostreremo il resoconto delle donazioni nella più totale trasparenza.

Il nostro intento è quello di darvi la possibilità di aiutare in totale libertà i rifugi scelti e di tutelare oltremodo le diverse realtà che partecipano a questa importante iniziativa.

• DONAZIONE SINGOLO RIFUGIO

L’intera donazione verrà devoluta al singolo santuario scelto da indicare nella causale “Donazione Nome Rifugio”

• DONAZIONE TUTTI I RIFUGI

L’intera donazione verrà devoluta a tutti i santuari in parti uguali. Indicare nella casuale “Donazione Tutti i Rifugi”

I RIFUGI CHE AIUTEREMO SONO:

La capra Campa

La Fattoria di Minù

La fattoria di Nonno Peppino

La tana del Bianconiglio

Palle di Lana

Piccolo santuario NAMA

Piccolo Santuario PAI

PorciKomodi Bresci

Progetto cuori liberi Onlus

Rifugio Capre e Cavoli

Rifugio di Pepa

Rifugio Hope

Rifugio IHP

Rifugio Le Chicchine

Rifugio Miletta

Rifugio Ohana

Rifugio Raggio di Sole

Santuario Capra Libera Tutti

Santuario HeartLand

Vivi gli animali Onlus

PERCHE’ NASCE QUESTA CAMPAGNA?

Ogni anno nel mondo sono circa 170 miliardi gli animali che vengono uccisi a scopo alimentare.

Animali che vengono rinchiusi dalla nascita in minuscoli recinti al buio senza mai avere la possibilità di conoscere la libertà. Trattati come schiavi solo per arricchire aziende alimentari.

La sorte per tutti questi animali è purtroppo già segnata quando vengono brutalmente strappati alla madre dopo pochi giorni di vita per poi essere allontanati e rinchiusi o caricati sui camion e trasportati verso i mattatoi.

Per fortuna alcuni di loro riescono a salvarsi da una morte certa grazie all’intervento di associazioni animaliste ma anche all’attivismo di singole persone che riescono a sottrarre queste anime innocenti dalla lama del coltello per poi trasferirle in luoghi sicuri e protetti dove potranno finalmente conoscere la parola amore e vivere in completa libertà.

Questi luoghi sono I RIFUGI (o santuari).

Questi luoghi accolgono ogni anno tantissimi animali salvati dallo sfruttamento dell’uomo e sono gestiti da pochissimi volontari che hanno bisogno del sostegno di tutti noi per poter garantire il benessere di ogni animale.

E’ proprio qui che nasce la nostra campagna #ADOTTAUNRIFUGIO.

QUAL E’ LO SCOPO DELLA CAMPAGNA?

Lo scopo di questa campagna è quello di aiutare i rifugi a sostenere le tante spese economiche soprattutto in questo periodo di emergenza e di quarantena che non consente di organizzare eventi ed iniziative di beneficenza.

Per poter raggiungere questo obiettivo, procederemo innanzitutto con una raccolta fondi che durerà un mese (dal 20 marzo al 20 aprile), successivamente, destineremo tutto il ricavato ai vari rifugi che partecipano alla campagna.

TUTTE LE DONAZIONI SARANNO AGGIORNATE PERIODICAMENTE E RIPORTATE SULLA BACHECA DELL’EVENTO

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che decideranno di prendere parte a questa campagna di beneficenza perchè per aiutare realmente gli animali in difficoltà, più che le parole contano i fatti.

Un ringraziamento particolare ai nostri supporter che ci aiuteranno nella diffusione dell’evento e nella condivisione dei contenuti:

REVERSLAB

MADE IN BUNNY

IL VEGANO IMBRUTTITO

GIUSTIZIA ANIMALISTA

ELEFANTE VEG

BEGGY CHANNEL

CORPO VEGANO

ZERO SPECISMO

WANI VEGAN

RISTORANTE MA VA’

RADIO VEG.IT

MASSIMO BRUNACCIONI

SALVARE UN ANIMALE NON CAMBIERA’ IL MONDO MA IL MONDO CAMBIERA’ PER QUELL’ANIMALE

Lo staff di AnimaLiberAction

