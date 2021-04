Anzio. I volontari di Plastic Free raccolgono rifiuti tra i ruderi della villa imperiale

Per la giornata di domenica 18 aprile migliaia di volontari in tutta Italia si sono dati appuntamento (nel rispetto delle norme anti-Covid) per ripulire parchi, spiagge e altri spazi pubblici dai rifiuti di plastica (e non solo) dispersi nell’ambiente. “Parola d’ordine, sensibilizzare”, come dice Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Odv Onlus. Una grande mobilitazione civica contro l’inquinamento da plastica. Possiamo definire così l’evento nazionale di raccolta lanciato per oggi 18 aprile dall’associazione Plastic Free Odv Onlus.Eventi nel Lazio : Anzio , Ardea , Ceccano, Latina scalo , Latina-Sabaudia, Monterotondo, Priverno, Prossedi, Roma, Sora, Sezze ,Trevignano Romano. Qui ad Anzio ci siamo dedicati alla raccolta rifiuti alla spiaggia e grotte della Villa Imperiale o altrimenti detta villa di Nerone,abbiamo approfittato per dare cenni di storia ai bambini partecipanti, oltre a sensibilizzarli sull’importanza di non sporcare il nostro ambiente.I partecipanti circa una sessantina tra cui una decina di Guardie Zoofile Ecologiche Armellino 92 Anzio -Nettuno. Sono stati raccolti circa 60 kg di vetro, è stata rinvenuta una bottiglia di amaro ancora sigillata,e una ventina di sacchi di plastica.