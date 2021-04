Spiagge libere: bando unico e contributo regionale per dare lavoro ai giovani del territorio

Le proposte dei consiglieri del PD e Patto per Nettuno

“Come avevamo anticipato la Regione Lazio ha stanziato 100mila euro per consentire al comune di Nettuno di gestire al meglio le spiagge libere e per renderne quindi più sicura la fruibilità per cittadini e turisti. Nell’ottica della delibera regionale però l’amministrazione non potrà certo perpetrare la situazione dello scorso anno che aveva visto tanti piccoli bandi. Situazione che seppur tollerata lo scorso anno per la straordinarietà della situazione non è certamente percorribile oggi. La nostra proposta di un bando unico per tutte le spiagge libere consentirebbe di dare lavoro a 50/60 ragazzi del territorio garantendogli uno stipendio da contratto collettivo e i relativi contributi Inps con la conseguente garanzia di percepire alcune mensilità di indennità di disoccupazione. Inoltre dal punto di vista dellimmagine garanterirebbe una uniformità di strutture per tutti i tratti di spiaggia libera, con attrezzature di pari livello ed al passo coi tempi. Seguire altre strade, che per altro restano nebulose e discutibili, oltre che incomprensibile per la città, rischia seriamente di far perdere il contributo di 100mila euro della Regione Lazio, cosa che il bilancio disastrato della nostra città non può certo permettersi. Amministrare una città vuol dire fare il meglio per la maggior parte delle persone e non tutelare gli interessi di pochi. Chiunque essi siano”.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Antonio Taurelli