Nettuno. Polizia, Scacciapensieri un arresto e una denuncia per possesso di droga

I controlli anti covid, voluti dal questore di Roma, hanno determinato l’impegno operativo degli uomini del commissariato ps di Anzio e dell’ufficio Gabinetto di Roma con tre volanti inviate a supporto. Durante detti controlli oltre alle sanzioni elevate per il mancato rispetto delle regole anti covid, sono stati controllati due giovani di nettuno, che manifestavano un comportamento strano, dimostrando agitazione e insofferenza, gli uomini in divisa a questo punto, hanno intensificato il controllo, rinvenendo addosso ai ragazzi della sostanza stupefacente. Dall’attività di polizia scaturita dal rinvenimento, è stata rinvenuta e sequestrata circa 80 grammi di hashish a casa di uno dei due, e una cospicua somma di denaro, materiale per il confezionamento. l’operazione ha permesso l’arresto di uno dei due giovani e la segnalazione al prefetto per l’altro.