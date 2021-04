Il restyling della Riviera Mallozzi, con il nuovo arredo urbano, con le nuove piazzole sul limpido mare di Anzio e con la posa in opera della pregiata pavimentazione in porfido naturale, prevista durante il mese di maggio, i nuovi marciapiedi lungo Viale Severiano, il completamento dell’illuminazione artistica sulla litoranea tra Lavinio ed Anzio e l’ultimazione del nuovo, imponente, “belvedere sul mare”, all’altezza del Centro Trasmissioni Informazioni dell’Esercito, con il percorso pedonale, la pista ciclabile, l’area fitness attrezzata a cielo aperto, l’arredo urbano, il parcheggio per i veicoli, le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e con la messa a dimora di piante e fiori. Sono alcuni dei cantieri aperti, documentati dagli scatti fotografici di questa mattina, pianificati dal Sindaco, Candido De Angelis, insieme al Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana ed all’Amministrazione Comunale tutta, per la rinascita di Anzio e per reagire, con investimenti ambiziosi, certificazioni ambientali e nuovi servizi per i cittadini, alla crisi economica generata dalla pandemia.

“Insieme alla vicinanza concreta ai ceti sociali più deboli della popolazione, con tutta una serie di misure che proseguono tuttora, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – stiamo portando a compimento numerose opere pubbliche, che ultimeremo entro la stagione estiva, per lo sviluppo della Città. Nonostante l’emergenza sanitaria, con tutte le difficoltà che ha comportato, abbiamo lavorato alacremente per programmare la ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici, la manutenzione straordinaria delle strade comunali, il potenziamento e l’efficientamento della pubblica illuminazione, la trasformazione delle aree ex ferrovie in moderni parcheggi, collegati al centro anche con le navette ecologiche, il rilancio del Porto, la riqualificazione dei quartieri del territorio, con particolare attenzione alle opere a Lavinio Stazione. Insieme a tutto questo​ – conclude il Sindaco De Angelis -​ abbiamo rimesso in ordine i conti del Comune, con l’approvazione a dicembre scorso del Bilancio di Previsione 2021 e con la cancellazione, nel Rendiconto 2020, di circa 19 milioni di residui (13 attivi e 6 passivi)”.