Anzio. ApA: Ragazzo costretto a girare nudo, esprimiamo una dura condanna

Sentiamo il bisogno di dire qualcosa sull’assurdo fatto accaduto nel pieno centro di Anzio lo scorso finesettimana, che ci ha turbato profondamente. Ci riferiamo al video pubblicato su un social che ritrae una persona costretta, probabilmente con la forza, a girare senza vestiti dall’autore del video stesso e che ha per l’ennesima volta posto in cattiva luce la nostra Città agli occhi di tutta Italia.

Naturalmente non possiamo che esprimere una dura condanna per questo atto barbaro e incommentabile, indegno di un Paese civile nel 2021. Apprezziamo che le autorità di pubblica sicurezza abbiano posto la questione sotto la loro attenzione e auspichiamo che riescano a fare piena chiarezza su questa vicenda.

Come forza politica, non possiamo che invitare ancora una volta le altre forze politiche, il Sindaco, l’Amministrazione e le istituzioni tutte a riflettere sullo stato di grave crisi sociale e culturale in cui versa da troppi anni la nostra Città. Una crisi che, al di là della propaganda e delle operazioni di facciata, è evidente a tutti. Agire è urgente perché Anzio, non ci stancheremo mai di ripeterlo, merita molto di meglio.

Alternativa per Anzio