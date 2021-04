Anzio. L’Assessore Di Carlo: “A breve la piantumazione delle tamerici in via Fanciulla d’Anzio, in sostituzione di quelle malate”

“A breve sarà avviata la piantumazione delle tamerici, lungo Via Fanciulla d’Anzio, in sostituzione di quelle malate e gravemente lesionate, che abbiamo ovviamente rimosso a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità”.

Lo ribadisce l’Assessore alle politiche ambientali del Comune di Anzio, Gualtiero Di Carlo, in riferimento all’intervento in corso lungo Via Fanciulla d’Anzio ed al piano di messa in sicurezza delle alberature sul territorio, varato sulla base della relazione tecnica dell’agronomo.

“Allo stesso tempo, – conferma l’Assessore Gualtiero Di Carlo – sono in corso le opere di potatura, con la città suddivisa in due macrozone, che saranno tutte ultimate nelle prossime settimane. L’Ufficio Ambiente, oltre a coordinare i numerosi interventi di riqualificazione nei quartieri cittadini, è al lavoro per la messa a dimora di piante e fiori nelle piazze, lungo i marciapiedi e nelle aree verdi del territorio”.