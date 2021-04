Anzio, lunedì 3 maggio interruzione idrica in zona Sacro Cuore

Interruzione Idrica nel Comune di Anzio, lunedì 3 maggio, zona Sacro Cuore

Si informa l’utenza che, al fine di permettere l’esecuzione di lavori propedeutici alla sostituzione delle condotte di viale Saveriano, concordati con l’Amministrazione Comunale e rientranti nel piano di risanamento e ammodernamento reti, nel Comune di Anzio si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 07:30 alle ore 14:00 del 03/05/2021.

Le zone interessate sono:

viale Severiano​

via Flavia

via Derna​

via Sacro Cuore

via Tripoli

via Andreina​

L.go Somalia​

via Bengasi​

via Elettra

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.