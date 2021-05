Riapre in sicurezza il Forte Sangallo di Nettuno. Con l’inizio del mese di maggio prendono il via le visite guidate del Castello simbolo della Città. Nel rispetto delle normative anticontagio sarà possibile entrare nel Forte e visitare i Musei ospitati solo per appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18 previo il raggiungimento di un numero di visitatori che possano costituire al massimo due gruppi per giornate di minimo tre persone e massimo di dieci. “Il Forte Sangallo è il luogo simbolo della cultura nella nostra città​ -dichiara l’Assessore Camilla Ludovisi – nonché una delle dimore storiche del Lazio. Abbiamo prodotto un protocollo che ci permetterà di far conoscere questo splendido luogo a cittadini e turisti in piena sicurezza. Ringrazio l’Ufficio Cultura, grazie al quale siamo riusciti ad inserire il Museo Antiquarium nell’Organizzazione Museale Regionale, e la direttrice proprio del Museo Antiquarium la dottoressa Maria De Francesco che si occuperà di illustrare ai visitatori la storia e le bellezze del Forte e del Museo stesso”.

Le visite guidate sono prenotabili chiamando il numero 0698889325 e scrivendo all’indirizzo ufficio.cultura@comune.nettuno.roma.it