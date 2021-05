Nettuno, parte oggi il progetto “Europe 4 Youth”

Parte oggi ​ il progetto “Europe 4 Youth” organizzato dal Comune di Nettuno con la collaborazione della IUL e dell’Itis Trafelli ​ che intende promuovere le politiche europee, la cittadinanza e l’integrazione europea. Il progetto prevede un​ ciclo di webinar ​ di attività didattiche di supporto​ incentrati su tematiche come opportunità offerte dai programmi europei: studio, formazione e mobilità, la diffusione della conoscenza dei valori e dei diritti comuni europei, dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e dell’importanza dello sviluppo dell’integrazione europea, Programma Erasmus 2021-2027, opportunità di mobilità per i giovani cittadini europei, cittadinanza digitale. Il primo incontro si terrà alle ore 12 di oggi lunedì 3 maggio. Con il relatore Virgilio Dastoli.​ Si parlerà di iniziative per la promozione di incontri e dibattiti informati sul futuro dell’Europa, sui principi della tutela dello stato di diritto.

Per partecipare al progetto e seguire i webinar, compilare il​ form​ di registrazione.

Poco prima dell’avvio del webinar, gli utenti riceveranno tramite e-mail la procedura per accedere alla sessione live.

Per informazioni e assistenza tecnica scrivere a:​ segreteria.webinar@iuline.it

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti, le studentesse, i docenti interessati e a tutti coloro interessati alle tematiche. Di seguito il calendario completo dei webinar in programma:

Lunedì 3 maggio ore 12.00 –​ Relatore: Virgilio Dastoli.​ Si parlerà di iniziative per la promozione di incontri e dibattiti informati sul futuro dell’Europa, sui principi della tutela dello stato di diritto.

Martedì​ 4 maggio ore 12.00 –​ Relatore: Paolo Ponzano.​ Si parlerà di diffusione della conoscenza dei valori e dei diritti comuni europei, dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e dell’importanza dello sviluppo dell’integrazione europea.

Mercoledì 5 maggio ore 12.00 –​ Relatore: Antonio Argenzano.​ Si parlerà di promozione della memoria e sugli eventi storici che hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea a cominciare dal Manifesto di Ventotene.

Giovedì 6 maggio​ ore 12.00 –​ Relatore: Sara Pagliai.​ Si parlerà di opportunità offerte dai programmi europei per i cittadini, in particolare, per la partecipazione dei giovani ai programmi europei di studio, formazione e mobilità.

Venerdì​ 7 maggio ore 15.00 –​ Relatore: Simona Baggiani.​ Si parlerà di sistemi educativi europei e target Istruzione e Formazione 2020: verso uno spazio europeo dell’istruzione 2025.