Aprilia. Emergenza Coronavirus, pubblicato bando per nuova erogazione di buoni spesa a nuclei familiari in situazione di necessità

È stato pubblicato l’Avviso pubblico con il quale il Comune di Aprilia procederà nelle prossime settimane a raccogliere richieste per una nuova erogazione di buoni spesa (per generi alimentari e beni di prima necessità) a favore dei nuclei familiari particolarmente colpiti dalla crisi dovuta all’epidemia da Coronavirus in atto.

Possono richiedere i buoni spesa i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Aprilia che si trovino in una condizione di disagio socio-economico causato dall’epidemia da Coronavirus o che siano in possesso di certificazione ISEE di importo non superiore ad € 8.000,00.

I cittadini richiedenti non dovranno essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici, oppure essere percettori di misure di contribuzione pubbliche non superiori a € 300,00, incrementati di € 200,00 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Gli interessati possono inoltrare online domanda compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it. Le istanze potranno essere inoltrate fino alle ore 14:00 del 17/05/2021. È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.

Per questa ulteriore erogazione, sarà data precedenza ai nuclei familiari che non hanno già fatto richiesta in precedenza. Ulteriore titolo di preferenza verrà accordato:

Ai lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dai provvedimenti varati dal Governo per l’emergenza COVID-19;

titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa dai provvedimenti varati dal Governo per l’emergenza COVID-19;

lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza COVID-19;

soci lavoratori di cooperative la cui attività è stata sospesa dai provvedimenti varati dal Governo per l’emergenza COVID-19;

famiglie con minori;

famiglie numerose in stato di bisogno.

A seguito dell’istruttoria condotta sulle domande pervenute, il Servizio Sociale Professionale comunale determinerà il valore del buono spesa considerando la composizione del nucleo familiare e l’effettivo bisogno accertato.

Il valore del buono spesa assegnato sarà caricato sulla tessera sanitaria del richiedente ed associato al suo codice fiscale. L’importo – fino ad esaurimento – potrà esser speso negli esercizi commerciali convenzionati, solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Per effettuare gli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati, il beneficiario dovrà esibire la propria tessera sanitaria dalla quale sarà detratto l’importo corrispondente alla spesa effettuata, fino ad esaurimento del credito.

“Grazie ai fondi ancora a disposizione, proseguiamo nell’azione di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà per gli effetti della pandemia in atto – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – la procedura online è ormai consolidata e consentirà ai cittadini interessati di richiedere i buoni in modo agevole ed intuitivo. Abbiamo deciso di dare priorità a quanti nei mesi passati non hanno già fruito di questo contributo”.

Il Comune di Aprilia raccomanda la massima correttezza nella compilazione della richiesta: ogni domanda sarà vagliata dagli uffici anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e le forze dell’ordine, per verificare che i dati dichiarati corrispondano al vero.