Da questa sera, mercoledì 12 maggio, Giornata Mondiale della Fibromialgia e Giornata Internazionale dell’Infermiere, ad Anzio, la fontana di Piazza Pia si illumina di viola. L’Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione, su indirizzo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, ieri sera ha ultimato le prove tecniche della nuova illuminazione della fontana, che fino a domenica 16 maggio sarà interamente colorata di viola.

“Ringrazio l’Ufficio preposto, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, presente sul posto durante le prove tecniche di ieri sera – per l’ottimo lavoro svolto e per l’illuminazione artistica di uno dei simboli della nostra Città. Con questo atto abbiamo aderito al progetto di divulgazione e riconoscimento della sindrome fibromialgica, che colpisce soprattutto le donne ed una percentuale tra l’1 ed il 3% della popolazione mondiale. Allo stesso tempo tutti noi, soprattutto in questa delicata fase storica, siamo vicini a tutto il personale infermieristico, colonna portante della Nazione contro la pandemia”.

Il 12 maggio in occasione della giornata mondiale della fibromialgia il CfU -Italia Odv ha lanciato l’iniziativa ” Facciamo luce sulla fibromialgia “.