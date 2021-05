#Coronavirus: Continua a titmi serrati la campagna vaccinale della Regione Lazio. Ieri superata la quota di 2 milioni e 380 mila somministrazioni. Per sabato 15 e domenica 16 maggio è stato organizzato un Open day Atrazeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981) su apposita piattaforma.

Gli Hub di somministrazione dedicati saranno 21 a Roma e nelle province, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni. #SaluteLazio