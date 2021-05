“Gentile Sindaco, Candido De Angelis, desidero congratularmi con Lei per l’importante riconoscimento della Bandiera Blu 2021 della Foundation For Environmental Education. Non mi sfugge come tale risultato, per la molteplicità dei parametri presi in considerazione dalla Giuria, sia il frutto di un impegno continuativo e determinato dall’Amministrazione Comunale e di un proficuo gioco di squadra di tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano per migliorare la qualità e la sostenibilità dell’accoglienza. Sono certa che tale meritato “premio” rappresenterà uno straordinario viatico per la imminente stagione turistica e un forte incoraggiamento per tutti gli operatori economici del Suo territorio, provati dalla lunga emergenza pandemica. Ancora molti complimenti e grazie per il Suo lavoro”.

E’ la nota ufficiale che il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha inviato alla Città di Anzio ed al Sindaco, Candido De Angelis, per esprimere l’apprezzamento del Governo Draghi rispetto alla conquista della Bandiera Blu 2021 ed all’ennesimo obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Comunale, impegnata con l’adozione degli atti di RinasciAnzio e con tutta una serie di attività finalizzate ad incentivare la ripresa economica ed occupazionale sul territorio.​ ​ ​ ​ ​