“Saranno ultimati nelle prossime ore i lavori di riqualificazione dell’area parcheggio La Piccola, a ridosso della Stazione Ferroviaria di Anzio, che risulterà strategica per lasciare i veicoli in sosta, a pochi passi dal centro cittadino. Insieme al livellamento ed alla sistemazione dell’intera area, siamo intervenuti sul restyling delle scale in legno con entrata/uscita lungo Viale Mencacci e Via Roma, dove sono istituiti tre nuovi parcheggi per persone con disabilità”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali della Giunta De Angelis, Gualtiero Di Carlo, impegnato nella programmazione di tutta una serie di attività finalizzate a migliorare i servizi dell’Ente, in vista dell’inizio della stagione estiva che, ad Anzio, si annuncia sold out prima di cominciare.

L’area parcheggio, per la stagione estiva 2021, continuerà ad essere gratuita per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno già scelto Anzio per trascorrere un periodo di vacanza.