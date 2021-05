Campoverde Aprilia. Domenica 23 screening del virus Sars-Cov-2 dedicata alla popolazione di nazionalità indiana

La ASL sta predisponendo una campagna di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2 dedicata alla popolazione di nazionalità indiana presente sul territorio della Provincia di Latina.

🔴⚠️ Tutte le persone di nazionalità indiana che vivono ad Aprilia sono invitate a recarsi presso il Drive-In di Campoverde, via Ferriere-Nettuno – Aprilia (Area Fiera Agricola – Mercato dei Fiori), in data Domenica 23 maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

La priorità, in questa fase, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio al fine di contrastare la diffusione del virus, prendersi cura degli eventuali positivi e delle persone con cui sono venuti a contatto e assicurare la salute pubblica di tutta la popolazione.

Pertanto il Comune invita a partecipare in massa alla campagna di screening anche se sprovvisti di permesso di soggiorno, considerato che la finalità della campagna è esclusivamente di carattere sanitario.

Si ricorda che presso la Casa della Salute di Aprilia di via Giustiniano è presente l’ambulatorio ASL STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) che fornisce assistenza sanitaria per le necessità più impellenti a tutti coloro che sono sprovvisti di regolare assistenza sanitaria. In particolare si rappresenta che l’accesso a tale servizio è gratuito e vi si accede senza prenotazione (accesso diretto) tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ed è situato nell’ALA A 1° piano sett. B della Casa della Salute di via Giustiniano snc.

Si raccomanda caldamente di segnalare al Medico curante ovvero alla struttura che lo ha prescritto, in caso di positività al test, le persone con cui si è stati a stretto contatto nelle ultime 48h (familiari e non) al fine di ridurre il rischio di propagare l’infezione.

Il Comune di Aprilia raccomanda alcune semplici azioni per contrastare la diffusione del Coronavirus:

👉 Lavarsi spesso le mani

👉 Indossare la mascherina, ogni volta che si esce di casa

👉 Evitare il contatto ravvicinato con altre persone, soprattutto se soffrono di infezioni respiratorie acute

👉 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

👉 Coprire bocca e naso con il gomito o con un fazzoletto, in caso di starnuti o tosse

👉 Dopo aver effettuato il tampone, in attesa del referto, rimanere presso la propria abitazione evitando contatti con i propri familiari

👉 Non prendere farmaci antivirali, né antibiotici se non sono prescritti dal medico

👉 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

👉 Per ogni necessità, puoi contattare il numero verde regionale 800.118.800.