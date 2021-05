Avis Anzio Nettuno, Sharon Silvi lascia la presidenza dopo sei anni

Cambio al vertice dell’Avis Comunale di Anzio e Nettuno. Dopo sei anni di Presidenza dell’associazione, Sharon Silvi conclude la sua esperienza e lascia il posto a Giorgia Velletri. Il nuovo consiglio è composto da Giuseppe Martorana, Simona D’Annibale, Raffaele Antonelli, Ivo Novello, Raffaele Scarnecchia e Fabio Sorrentino. “Auguro al nuovo Presidente Giorgia e al nuovo consiglio buon lavoro associativo – commenta Sharon Silvi che in questi anni ha investito passione e tanta energia alla guida dell’Avis, ottenendo risultati e traguardi ambiziosi, per quella che è ormai un punto di riferimento importante per il territorio. “Dopo sei anni come presidente dell’Avis comunale di Anzio e Nettuno, dopo aver raggiunto importanti obiettivi grazie alla fiducia dei consiglieri e dei volontari, concludo la mia esperienza ma resto in associazione come Vice Presidente Vicario. Grazie ancora per la fiducia e riconferma di un nuovo importante incarico”.