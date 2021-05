“L’Amministrazione Comunale sta lavorando alacremente per aprire, al termine della stagione estiva, il nuovo Palazzetto dello Sport, intitolato al campione anziate Giulio Rinaldi. Sta nascendo la Città di domani, con il piano delle nuove opere pubbliche, con il rilancio del porto, con il recupero del Paradiso sul mare, con la riqualificazione dei quartieri del territorio e con l’ultimazione del Palazzetto dello Sport, che si aggiunge alla nuova piscina della Città di Anzio, ormai pronta a riaprire i battenti, con un impianto tra i migliori in Italia”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla pubblicazione della manifestazione d’interesse, rivolta alle società sportive, per l’utilizzo del nuovo “Palazzetto dello Sport Giulio Rinaldi”, a partire dal prossimo mese di settembre. La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Anzio, insieme al modello per la domanda, al regolamento approvato dal Consiglio Comunale ed alle tariffe, che prevedono notevoli agevolazioni per le società sportive del territorio, rappresenta il passo decisivo verso il definitivo recupero al patrimonio comunale di un impianto sportivo che risulterà fondamentale, per i giovani e per la pratica dell’attività sportiva sul territorio.

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/AP/docDetail.do?docId=268172&org=anzio

Il nuovo Palazzetto dello Sport, istituito ed ultimato dall’Amministrazione De Angelis, che potrà ospitare circa 1.000 spettatori comodamente seduti, è costituito da un’area interna di 4000 mq su due livelli e da un’area esterna/parcheggio di circa 5.000 mq. All’interno sono in fase di ultimazione due spogliatoi atleti, con relativi servizi igienici, due spogliatoi istruttori con servizi, due spogliatoi per il personale, una sala pronto soccorso, una sala informazioni, l’atrio ad uso esclusivo degli atleti con area contigua per gli esercizi di riscaldamento, tre uffici, tre locali magazzino, due bagni per l’utenza, un locale tecnico e la biglietteria. Il campo da gioco basket è 28X15, volley 17,95×9.

“Il Palazzetto dello Sport consegnato alla Città, l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree delle Ferrovie dello Stato, con un moderno piano parcheggi che ultimeremo nel corso del prossimo anno, la nuova piscina comunale, il progetto per l’ampliamento del Museo dello Sbarco, – afferma l’Assessore al patrimonio e bilancio, Eugenio Ruggiero – sono alcuni degli importanti interventi messi in campo dall’Amministrazione per lo sviluppo del territorio comunale e per dotare la Città di impianti sportivi all’avanguardia. In vista della stagione estiva, comunque, siamo intervenuti con la sistemazione dell’area parcheggio La Piccola, che risulterà strategica per la gestione ottimale dell’isola pedonale al centro cittadino”.