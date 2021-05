Anzio. Sacida: Inaugurata la “Scuola a colori”. Un progetto che non ha precedenti sul territorio

Il 28 maggio, presso il plesso di Sacida dell’Istituto Comprensivo Anzio II, si è svolta l’inaugurazione del restyling della scuola.

“Una scuola a colori” il nome del progetto didattico, della scuola dell’infanzia e primaria, progetto che non ha precedenti sul territorio. Un’intera comunità unita per ridare “colore” alla propria scuola di quartiere. Nasce dall’idea semplice e naturale di realizzare dei murales e mettere in atto un laboratorio creativo vero e proprio dove, insegnanti, genitori, bambini e dirigente scolastica hanno potuto esprimere la propria arte, dove è emerso il forte senso civico del quartiere.

Oggi la scuola “è più bella”, attraverso questi murales si è voluto lanciare un messaggio forte: “LA SCUOLA E’ UN EDIFICIO CON ALL’INTERNO IL DOMANI” e il domani sono LORO, i nostri bambini.

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Anzio Dott. Candido de Angelis, gli assessori Laura Nolfi, Velia Fontana, Gianluca Mazzi, il presidente del consiglio comunale Robertà Cafà, l’ex assessore Gabriella Di Fraia, la Dirigente Scolastisca Dott.sa Anna Maria Corso, la vicaria Stefania Di Battista, le responsabili di plesso Gigliola Ficiarà e Cinzia Divona, il presidente del consiglio di istituto Anzio 2 Sonia Federico, la maestra Tania Frasca in prima linea nella realizzazione dei murales, le mamme Manuela Doria e Veronica Galuppi che hanno offerto la loro arte per il progetto, le insegnanti, le rappresentanti di classe, i genitori che hanno prestato la loro opera e gli sponsor.

Il sindaco Candido De Angelis e gli assessori hanno ringraziato l’intera comunità per lo stimolo, la forza e l’esempio dato, per il forte senso civico dimostrato da esempio proprio per i più piccoli e per le altre scuole del territorio.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid.

Protagonisti i bambini delle classi quinte, che proprio quest’anno saluteranno la loro scuola Sacida per entrare nella scuola dei grandi. I bambini hanno scoperto i murales uno per volta, intonato l’Inno di Mameli, il canto “ Come un pittore”, recitato la poesia in romanesco scritta dalla sig.ra Veronica Galuppi in occasione del cinquantesimo dell’istituto che ricorreva lo scorso anno ma che non si è potuto festeggiare e la canzone “Volare” riadattata per l’occasione dall’insegnante Corinna Pollastrini che si è anche occupata di suonare la melodia con la tastiera per accompagnare i bambini nel canto . Anche i piccolini dell’infanzia hanno voluto salutare le autorità con una breve marcia, sventolando fiori di carta colorati. Ha seguito un momento di ringraziamento con consegna di targhe a sponsor, genitori e autorità.

Le emozioni della giornata sono state tante, ma ciò che è emerso maggiormente è stato il forte senso civico per il bene comune, il senso del bello, il rispetto e la grande collaborazione tra scuola, famiglia e territorio.

Certi che questa iniziativa possa essere di spunto e di esempio per tutte le comunità.

Sonia Federico