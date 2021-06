Aprilia. L’Assessore Fanucci: un augurio ai ragazzi impegnati con gli esami

“Quest’anno scolastico molto particolare giunge ormai al termine. Per qualcuno è già finito, mentre per altri stanno arrivando gli esami. Le condizioni eccezionali ed estenuanti causate dalla pandemia hanno messo a dura prova gli Istituti scolastici, le dirigenze, gli insegnanti, il personale scolastico, gli studenti e i genitori, ma la risposta da parte di tutti é stata all’altezza.

Desidero far arrivare un messaggio d’augurio ai ragazzi che stanno affrontando gli esami di terza media e ai tanti che da domani saranno alle prese con quelli di maturità. Non abbiate paura di questa prova. Capisco le emozioni e le ansie che vi accompagnano in questi momenti, ma anche se questa è una tappa importante non sarà l’unico esame da superare nella vita. Abbiate la convinzione di avere fatto e dato il massimo poiché questo bagaglio prezioso vi accompagnerà per sempre e un domani potrete dimostrare ciò che avete appreso quotidianamente dagli studi. Siate sereni perché solo così potrete trasmettere voi stessi, la vostra passione, i vostri sogni e i vostri sacrifici alla commissione che vi valuterà. Mi permetto di darvi un consiglio: continuate a coltivare l’amicizia con i vostri compagni perché se anche le vostre strade si dovessero separare, sono sicuro che il futuro sarà ricco di condivisione e inclusione grazie ai rapporti coltivati in questi anni di scuola. In bocca al lupo ragazzi!

Gianluca Fanucci assessore PI e Cultura