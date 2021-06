Via i cancelli dal parcheggione di Piazzale Berlinguer. L’Amministrazione comunale, in attesa del completamento definitivo dei lavori, ha messo in campo le operazioni necessarie per consentire la fruizione di decine di parcheggi in questa stagione estiva. Un’operazione, che arriva dopo il rifacimento dell’asfalto di via Visca e via Cavour (che sarà completata in giornata), che consentirà ai cittadini di utilizzare parte di quest’area di parcheggio, unitamente a quella della Stazione, per vivere e visitare Nettuno nel quale sono state organizzate diverse aree pedonali che permetteranno a tutti di passeggiare o passare le serate negli esercizi del centro in piena serenità.

“Vedere il parcheggione aperto, senza recinzioni è una boccata d’ossigeno sia per i commercianti della zona che per i cittadini di Nettuno – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – non vediamo l’ora di completare definitivamente quest’opera e ridare alla città un’area cruciale per la vita quotidiana di ognuno di noi. Ringrazio l’ufficio lavori pubblici e l’assessore Tomei per il lavoro svolto che ha permesso di riaprire parzialmente piazzale Berlinguer prima dell’inizio della stagione consentendo l’utilizzo di quasi cinquanta parcheggi ai cittadini e ai turisti che potranno parcheggiare e godersi la nostra città con le isole pedonali che partono da piazza del Mercato e via Donati e si chiudono a piazza Battisti passando per via dei Volsci”.

“Questo straordinario risultato è frutto di un lavoro coordinato con il presidente della commissione Lavori Pubblici Antonio Biccari e con gli uffici, cui vanno i miei piu sentiti ringraziamenti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici – Fabrizio Tomei – Adesso l’iter dei lavori proseguirà nell’area adiacente a via Capitan Donati e nell’area verde, e questa fase terminerà dopo l’estate. Stiamo realizzando, una dopo l’altra, tutte le opere pubbliche programmate per Nettuno”.