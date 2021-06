Nettuno. Alicandri e Federici: Spiagge libere, ancora nessuna convenzione firmata

“Sembra incredibile ma solamente questa mattina i tecnici del comune di Nettuno coadiuvati dalla polizia locale hanno effettuato le misurazioni delle spiagge libere oggetto del bando. Che vuol dire questo? Semplice, che nessuna convenzione tra gli occupanti e il comune dovrebbe essere stata firmata. Praticamente coloro che oggi gestiscono questi spazi demaniali lo fanno in base all’art. 38 del codice della navigazione che gli consentirebbe una autorizzazione di utilizzo pur senza che le convenzioni siano effettivamente firmate. Eppure perché questo articolo possa essere efficace deve esserci stata la verifica da parte del comune dei requisiti previsti dal bando. Cosa che a quanto ci risulta non sembrerebbe essere stata fatta. A noi viene il dubbio che non ci sia l’effettiva volontà di qualcuno di portare a conclusione le procedure di gara cercando di arrivare a fine stagione utilizzando l’articolo di cui parlavamo sopra che consente una anticipata occupazione d’urgenza delle spiagge libere senza esporsi politicamente e professionalmente. Insomma ancora una volta totale mancanza di programmazione e grande foschia. Chi ha monitorato i requisiti? Se sono stati monitorati… A che punto è la procedura di gara? Le convenzioni saranno firmate prima dei botti di capodanno? Ultima domanda poi che ci poniamo riguarda la possibilità degli animali domestici di accedere alle spiagge. Difatti viene fatta una ordinanza per vietarlo in un articolo mentre poi in un altro articolo vengono spiegate le prescrizioni per poter portare gli animali presso la spiaggia in convenzione che quindi dovrebbe essere accessibile. Quindi questo tratto di spiaggia c’è o non c’è? In attesa della firma della convenzione cosa si può fare? Per tirare le conclusioni insomma, come sempre, grande confusione, molto pressapochismo e poca chiarezza”.

Marco Federici

Roberto Alicandri